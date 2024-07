L'inchiesta sulla violenza sessuale ai nipotini 13enni: diversi gli episodi fra giugno e luglio

Non uno e nemmeno due. L'inchiesta, a carico del ventiseienne favarese, indagato e arrestato per violenza sessuale a carico dei nipotini tredicenni, avrebbe fatto emergere "univoci elementi di colpevolezza relativi a diversi episodi commessi fra giugno e questo mese". L'uomo, un disoccupato, che, in un caso avrebbe fatto assistere il suo figlioletto di 2 anni alle violenze sessuali, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Operativo.

Nel primo pomeriggio, davanti al gip del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, si è svolto l’interrogatorio di garanzia e l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari, convalidato l'arresto del giovane che è risultato avere precedenti di polizia, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

