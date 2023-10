"Non violentò la nipote minorenne": assolto 46enne

Assoluzione perché il fatto non sussiste: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, scagiona un 46enne imputato di violenza sessuale ai danni della nipote.

Il verdetto arriva a conclusione di un iter giudiziario molto articolato. All'imputato si contestava l'accusa di violenza sessuale sulla nipote minorenne che insieme alla propria famiglia vive in Lombardia. I fatti risalivano all’estate 2014 quando la minore, insieme ai genitori, era venuta ad Agrigento per trascorrere un periodo di ferie a casa di alcuni parenti tra cui lo zio.

Nel corso del primo processo, il collegio difensivo, composto dagli avvocati Angelo Farruggia e Annalisa Russello, aveva eccepito la nullità dell’imputazione poiché il fatto descritto nella richiesta di rinvio a giudizio, ad avviso dei difensori, non costituiva reato, prospettandosi dei rapporti sessuali consenzienti con minore di età superiore ai 14 anni.

La difesa aveva evidenziato che avere rapporti sessuali con una minore di 16 anni ma maggiore di 14, di per sé non è reato, se non esiste una particolare relazione, nel caso di specie non contestata, che lega l’autore alla vittima. L’eccezione venne, però, rigettata dal tribunale che dispose la prosecuzione del giudizio.

La sentenza di primo grado è stata però impugnata dal pm e la Corte di appello di Palermo, presieduta da Antonio Napoli, al termine della discussione delle parti, rilevando, in via preliminare, che le originarie eccezioni sollevate dai difensori dell’imputato dovevano considerarsi fondate, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado disponendo la restituzione degli atti al pm.

Il processo, quindi, è stato totalmente azzerato e, in seguito, il pm ha deciso di non archiviare e chiedere il rinvio a giudizio. Dopo la scelta difensiva del rito abbreviato lo stesso pm ha chiesto l'assoluzione ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per condannare l'imputato.

Posizione che è stata recepita anche dal giudice che ha emesso una sentenza di assoluzione.