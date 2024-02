"Ha violentato una paziente", si apre ma viene subito rinviato di 3 mesi il processo di appello al ginecologo Adile

Il processo d'appello al noto ginecologo Biagio Adile, di Racalmuto, accusato di aver violentato una paziente nel 2017, quando era primario a Villa Sofia, si è aperto ed è stato subito rinviato di tre mesi, cioè a maggio. I tempi del processo di primo grado - al termine del quale l'imputato è stato condannato a 5 anni e 2 mesi di reclusione - non sono stati proprio brevi (quasi quattro anni e mezzo col cambio di ben quattro giudici), e adesso - a un anno e sette mesi dalla prima sentenza - si parte subito con un rinvio.

A denunciare il medico e a farlo arrestare a novembre del 2017 era stata una giovane tunisina (parte civile con l'assistenza dell'avvocato Michele Calantropo), che aveva raccontato di essere stata molestata durante due visite, in un caso l'imputato le avrebbe palpeggiato il seno e nell'altro l'avrebbe costretta ad un rapporto orale, che la vittima aveva registrato col suo cellulare, documentando come nonostante i suoi ripetuti "no", il ginecologo avrebbe continuato.

La seconda sezione del tribunale, presieduta da Lorenzo Matassa, aveva ritenuto colpevole Adile soltanto del secondo episodio e non del palpeggiamento e gli aveva inflitto 5 anni e 2 mesi di carcere. Il sostituto procuratore Giorgia Righi ne aveva invocati 8.

L'imputato, difeso dagli avvocati Nino Agnello e Gioacchino Genchi, ha sempre respinto le accuse ed ha sostenuto che la vittima gli avrebbe teso una trappola e che la registrazione sarebbe stata fatta dalla paziente per ricattarlo. Ha pure riferito ai giudici che sarebbe stata la giovane straniera ad "istigarlo" e provocarlo, mostrandogli ripetutamente dei film porno sul cellulare e dicendogli che le sarebbe piaciuto avere rapporti con lui.