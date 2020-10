"Mi ha picchiata e maltrattata per anni", donna denuncia il suo convivente

Avrebbe per anni picchiato e maltrattato la convivente, anche quando questa si trovava in stato di gravidanza. Per questo un trentottenne agrigentino potrebbe finire a processo.

La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia. I fatti avrebbero avuto origine nel lontano 2010 e sarebbero proseguiti fino all'anno scorso, stando alla denuncia delle donna. Il pubblico ministero Emiliana Busto ha chiesto adesso rinvio a giudizio dell’uomo. L'udienza preliminare si svolgerà il prossimo 11 novembre.