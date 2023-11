Avvocati e magistrati uniti contro la violenza sulle donne, il presidente del tribunale: "Educazione sentimentale nelle scuole? Non serve"

Il consiglio forense, l'Aiga e l'Anm hanno incontrato gli studenti di alcuni istituti scolastici della provincia in occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione sul fenomeno. Messa in scena una pièce teatrale nell'aula Livatino. Falcone: "Bisogna tornare al dialogo con genitori e insegnanti"

"Il problema della violenza contro le donne non si risolve con un'ora di educazione sentimentale nelle scuole, bisogna tornare al dialogo con gli insegnanti e i genitori". Lo ha detto il presidente del tribunale di Agrigento, Pietro Maria Falcone, in occasione dell'incontro con alcune scolaresche della provincia di Agrigento che si è tenuto nell'aula Livatino del tribunale nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nell'aula di rappresentanza del palazzo di giustizia è stata allestita una mostra con i dipinti che raffigurano alcune vittime di quella che, nel tempo, è diventata una vera e propria strage.

A conclusione è stata messa in scena una pièce teatrale, ideata e diretta dall'avvocato Sonia Sinaguglia, dal titolo: "La mia vita è ora". E' stata interpretata dal magistrato Micaela Raimondo e dagli avvocati Santino Russo, Lilla Azzarello, Cristina Broccio, Stefania La Rocca, Marilena Marino, Zaira Picone e Floriana Salamone.

A fare gli onori di casa con gli studenti il presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati, Vincenza Gaziano; il presidente della sezione agrigentina dell'Associazione nazionale magistrati, Manfredi Coffari, il presidente del tribunale Pietro Maria Falcone e il vice presidente della sezione agrigentina dell'Associazione giovani avvocati Irene Eballi.

"Il problema - ha detto Falcone - non si risolve inserendo l'ora di educazione sentimentale nelle scuole come si sta ipotizzando, bisogna tornare al dialogo con i genitori e gli insegnanti".

Così l'avvocato Gaziano: "Il femminicidio è solo l'ultimo plateale gesto di un problema più ampio, bisogna iniziare dalle basi ovvero dalle parole. Bisogna evitare da subito i comportamenti inadeguati, a partire dalle parole che sono la principale espressione di violenza".

Il magistrato Manfredi Coffari ha invitato i giovani "a non voltarsi dall'altra parte, occorre denunciare chi ha avuto comportamenti violenti. Solo così si emarginerà un potenziale omicida".

L'avvocato Eballi, infine, ha invitato gli studenti a "studiare non solo per il voto ma per diventare uomini e donne. Con la cultura si impara tutto a partire dal rispetto verso la fidanzata e il fidanzato".