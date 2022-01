Litiga con la moglie e la prende a testate: donna in ospedale, 35enne denunciato

Litiga con la moglie, per motivi che non sono risultati essere chiari, e si scaglia contro la donna con una testata. La donna è rimasta ferita e il trentacinquenne è stato denunciato dai carabinieri, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

E' accaduto tutto in un'abitazione di Raffadali dove sono appunto intervenuti i carabinieri della stazione cittadina che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento. Fra marito e moglie, a quanto pare, le cose non andavano bene da un po'. Nella serata di giovedì, la lite. Forse l'ennesima. Ed è durante quel litigio - divampato per futili motivi - che l'uomo si sarebbe scagliato, con una testata, contro la compagna di vita.

Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri di Raffadali che hanno subito facilitato i soccorsi. La donna, rimasta ferita, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici, dopo tutti i controlli sanitari ritenuti necessari, le hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni.

Il consorte, il trentacinquenne, è stato invece denunciato, sempre dai militari dell'Arma, per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.