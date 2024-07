Violenza nei reparti ospedalieri, l'ordine dei medici: "Serve il presidio fisso di polizia"

“Ancora una volta, si ripropone il tema della sicurezza negli ospedali, in modo particolare nei reparti di Psichiatria. È essenziale, in tal senso, che le competenti istituzioni adottino ogni precauzione possibile per scongiurare il ripetersi di episodi violenti". Lo dice, ad AgrigentoNotizie, Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento, in merito a quanto è accaduto al "Giovanni Paolo II" di Sciacca.

"Anche il presidente di Fnomceo, Filippo Anelli, a seguito di quanto accaduto un anno addietro a Pisa, ha invocato un intervento chiedendo il presidio fisso di polizia ed è quanto - evidenzia Santo Pitruzzella - chiediamo anche noi nei nostri presidi ospedalieri a tutela dei medici, del personale sanitario e degli stessi utenti. Il consiglio dell’Ordine è a fianco dei medici del reparto di Psichiatria del Giovanni Paolo II. Al collega - conclude Pitruzzella - esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza per quanto accaduto”.

