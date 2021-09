Violento incendio minaccia il Villaggio Bellavista: in azione pompieri, canadair ed elicottero

Più squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da ore per evitare il peggio. L'emergenza adesso sembra essere rientrata: si stanno spegnendo gli ultimi focolai

Vanno avanti da ore, dalle 13 circa per la precisione, le operazioni per fronteggiare il vasto incendio che è divampato in un canneto di Porto Empedocle e che ha minacciato la zona residenziale del Villaggio Bellavista.

In azione, con diverse squadre, supportare da un canadair e da un elicottero della Forestale, diverse squadre dei vigili del fuoco. Pompieri che, di fatto, sono riusciti a scongiurare il peggio. Nessuna persona è infatti rimasta coinvolta e non ci sono stati danni alle private abitazioni. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e di spegnimento degli ultimi focolai.