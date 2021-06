"Hanno violato la Ztl", elevate 550 sanzioni in sei mesi

Sono entrati - abusivamente - nella Ztl di via Atenea. Dallo scorso primo gennaio al 13 giugno sono state elevate, ad altrettanti automobilisti e scooteristi, 550 multe. Un dato ben lontano - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - dalle 800/1000 sanzioni fatte mensilmente. Resta alta, di fatto, la disattenzione dei turisti diretti verso i B&B o di quanti arrivano dalla provincia. L'ingresso h24 è autorizzato a poco più di 250 persone: residenti e proprietari di magazzini lungo la via Atenea, ma anche in via Foderà e Santo Spirito.