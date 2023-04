"Non violò la sorveglianza speciale": assolto pregiudicato

La misura di prevenzione lo obbligava a fare ritorno a casa non oltre le 20, ma si trovava sulla barca che doveva allestire la “n’tinna” per la festa di San Pietro che, per un guasto, non riusciva ad attraccare. Il giudice del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha assolto Francesco Notaro, di 67 anni. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

E’ stato sentito in udienza il capitano del motopesca il quale ha dichiarato che Notaro, addirittura, avrebbe voluto gettarsi in mare per raggiungere il molo. Questo è stato ripreso dalla difesa nella discussione. Sono stati i carabinieri, alle 21,45, a trovare Notaro vicino a casa mentre stava rientrando ed a fare scattare la segnalazione.