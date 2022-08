Non hanno rispettato gli orari della Ztl di via Atenea, notificate decine e decine di sanzioni

Mentre da via Pirandello si continua a transitare quasi come se la Ztl non esistesse, anche in occasione del week end quando i locali pullulano di clienti, per la via Atenea gli agenti della polizia municipale hanno notificato decine e decine di sanzioni. Una vera e propria raffica di multe - da 96 euro ciascuna - a quanti non hanno rispettato, e sono veramente tanti, gli orari della zona a traffico limitato del "salotto buono". Fra i multati, c'è chi ha preso 15 multe nell'arco di 20 giorni. Chi ne ha prese 12 e chi se n'è visto notificare otto.

Questi automobilisti, ma anche altri, hanno già preannunciato - agli stessi agenti della polizia municipale che si sono occupati delle notifiche - che faranno ricorso. Impugneranno le sanzioni perché il Comune ha cambiato, dall'oggi al domani, gli orari e loro, naturalmente, non erano ancora informati. Del resto, chi percorre quotidianamente, o comunque sistematicamente, la via Atenea, non butta nemmeno l'occhio al cartello - dove gli orari sono stati naturalmente aggiornati - di Porta di Ponte.

Fermo restando che ignorantia legis non excusat, servirà del tempo per capire quale sarà l'orientamento e se vi sono o meno delle possibilità affinché buona parte della raffica di sanzioni vengano annullate.

Intanto, però, resta ferma l'emergenza viabilità della parallela via Pirandello dove, anche sabato sera, le auto transitavano regolarmente, nonostante fosse, appunto, in vigore la Ztl e nonostante la strada fosse piena di agrigentini e turisti che sorseggiavano drink o cenavano nei locali.