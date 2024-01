Violano il foglio di via e vengono “beccati” in città: denunciati

Non potevano stare in territorio di Agrigento ma hanno violato le disposizioni del foglio di via. I poliziotti della sezione Volanti della Questura li hanno sorpresi, nei pressi della “Rotonda degli scrittori”, ad un posto di blocco sulla statale 640. Si tratta di una coppia di 27 e 28 anni di Favara. Lui guidava senza patente. Entrambi sono stati denunciati alla Procura per inottemperanza al foglio di via. Ma il giovane che conduceva il mezzo dovrà anche rispondere della violazione del codice della strada per essersi messo alla guida senza aver conseguito la patente.