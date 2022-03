"Viola la sorveglianza speciale e viene trovato con 3 involucri di crack", denunciato

Avrebbe dovuto stare a casa dalle ore 20,30 alle 7 per effetto della misura di prevenzione, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla quale era sottoposto. In realtà, non soltanto non è stato trovato nell’abitazione – violando le prescrizioni del divieto di allontanamento dal domicilio -, ma è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti 0,17 grammi di crack. Il trentaduenne canicattinese, disoccupato, è stato denunciato, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di violazione degli obblighi della misura di prevenzione, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.