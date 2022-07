"Viola ripetutamente l'obbligo di dimora", aggravata la misura: 22enne ai domiciliari

Non ha rispettato le prescrizioni dell'obbligo di dimora. Misura cautelare che era stata prevista a suo carico per reati legati al mondo dello spaccio di stupefacenti. Di fatto, anziché rientrare a casa alle ore 20 e anziché uscire dopo le ore 7, il gambiano ventiduenne, residente ad Agrigento, si comportava un po' come gli veniva meglio. Non teneva, appunto, neanche in considerazione le prescrizioni imposte con l'obbligo di dimora. A segnalare all'autorità giudiziaria, e anche più volte, le violazioni alla misura cautelare sono stati i poliziotti della sezione Volanti. Ogni qualvolta gli agenti passavano dall'abitazione del gambiano per effettuare il classico controllo, il ventiduenne non c'era.

Il giudice ha dunque deciso l'aggravamento della misura cautelare ed ha disposto gli arresti domiciliari. Il gambiano è stato rintracciato dagli stessi poliziotti della sezione Volanti che lo hanno arrestato e dopo le formalità di rito lo hanno accompagnato nella sua abitazione dove, appunto, dovrà rimanere adesso ai domiciliari.