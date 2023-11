Viola l'obbligo di dimora imposto per furti di maioliche e viene trovato a spasso: arrestato 41enne

L'obbligo di dimora gli avrebbe dovuto impedire di lasciare il Comune di Salemi e invece i carabinieri se lo sono ritrovati a passeggiare in auto ad Erice, nel Trapanese. Per il 41enne, autore di furti di ceramiche e maioliche nella provincia di Agrigento, il tribunale di Sciacca ha disposto l'aggravamento della misura con gli arresti domiciliari. Durante la perquisizione del suo appartamento, a Salemi, inoltre i carabinieri hanno trovato oltre 500 mattonelle antiche ed oggetti di antiquariato per cui sono in corso accertamenti. L'uomo sarebbe anche responsabile di un tentativo di furto ad Erice non andato a buon fine perché scoperto dal proprietario.

