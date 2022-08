"Viola la libertà vigilata e si sposta in un altro Comune", denunciato

Avrebbe dovuto rimanere a Porto Empedocle. Per effetto della libertà vigilata alla quale era sottoposto non avrebbe potuto allontanarsi dal Comune di residenza. E' stato invece "pizzicato", dai carabinieri, in via Fosse Ardeatine ad Agrigento.

Ed è per trasgressione degli obblighi imposti dal tribunale di Sorveglianza di Agrigento che un empedoclino di 35 anni e' stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Cosa l'empedoclino fosse andato a fare a Villaseta, perchè si fosse spostato,33 non e' stato accertato dai militari dell'Arma.