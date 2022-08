"Viola le prescrizioni della libertà vigilata", disoccupato arrestato e portato in carcere

Viola le prescrizioni della misura della libertà vigilata e finisce in carcere, a Barcellona Pozzo di Gotto per la precisione. E' in esecuzione di un'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Napoli che i carabinieri della stazione di Ravanusa hanno arrestato F. V., disoccupato, di 44 anni. Si tratta di una misura di aggravamento scaturita dalle precedenti e reiterate violazioni alle prescrizioni che gli erano state imposte. Dopo le formalità di rito, il ravanusano è stato, appunto, portato in carcere.