Viola 24 ore prima della scadenza il foglio di via obbligatorio: denunciato autore di truffe dello specchietto

Sorpreso ad Agrigento, al Villaggio Mosè per la precisione, 24 ore che gli scadesse il divieto di farvi ritorno. Un trentenne di Castrofilippo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla Procura per non aver ottemperato alle disposizioni del foglio di via obbligatorio firmato a suo carico, dal questore, per tre anni.

L'uomo era stato “colpito” dal foglio di via obbligatorio perché ritenuto responsabile di più “truffe dello specchietto”. Di quel provvedimento, il trentenne di Castrofilippo se n’è però infischiato già altre volte, tornando nella città dei Templi. E così ha fatto anche nelle scorse ore, di fatto 24 ore prima che quei tre anni fossero trascorsi. Credeva verosimilmente di passare inosservato. Si sbagliava però. E di grosso. Perché i poliziotti della sezione Volanti della Questura non soltanto si sono accorti che era al Villaggio Mosè, ma sono riusciti anche a fermarlo e a controllarlo. Ed è stato denunciato alla Procura.