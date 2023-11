"E' tornata in città nonostante il divieto": denunciata 45enne di Raffadali

Ad Agrigento non avrebbe potuto, né dovuto, rimettere piede per i prossimi tre anni. E' stata trovata, invece, durante la serata di martedì, da una pattuglia dei carabinieri, lungo via Imera. Ha 45 anni la raffadalese, già nota alle forze dell'ordine, che è stata denunciata alla Procura. L'ipotesi di reato contestata è inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Per i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile di Agrigento, quello di martedì sera, avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale. Fermata e controllata la donna, è stato appunto accertato che aveva un foglio di via obbligatorio dalla città dei Templi e che per tre anni poteva farvi ritorno se non preventivamente autorizzata. Cosa che non aveva fatto, tant'è che, configurandosi l'ipotesi di reato di inosservanza al provvedimento dell'autorità, è stata denunciata alla Procura.

La presenza capillare e sistematica sul territorio, delle pattuglie dei miliari dell'Arma, consente anche questo.