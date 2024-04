"Ha violato la detenzione domiciliare": arrestato e portato in carcere disoccupato

Ha ripetutamente violato - secondo gli accertamenti e le ricostruzioni dei carabinieri - le prescrizioni della detenzione domiciliare. Ha 45 anni il disoccupato di Favara che è stato arrestato e portato in carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa. Lo hanno fatto i carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare e contestuale accompagnamento in casa circondariale. Un provvedimento emesso dall'ufficio di Sorveglianza del tribunale di Agrigento. E i militari dell'Arma della tenenza di Favara non appena hanno ricevuto l'ordinanza l'hanno subito notificata al quarantacinquenne, trasferendolo appunto in carcere.