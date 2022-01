"Viola il divieto di avvicinamento alla ex", arrestato un 23enne disoccupato

Dalla sua ex fidanzata, una commessa ventiduenne, e dai luoghi frequentati dalla giovane, avrebbe dovuto – per effetto del divieto di avvicinamento - stare lontano. Indagato per stalking, il ventitreenne disoccupato non avrebbe potuto minimamente avvicinarsi alla parte offesa. Cosa che invece non avrebbe, e anche ripetutamente, fatto. E dopo che s’è recato fin sotto casa della ragazza – nel centro storico della città dei Templi – cercando un contatto e importunandola, i carabinieri lo hanno arrestato. L’agrigentino ventitreenne dovrà adesso rispondere anche d’aver violato le prescrizioni del divieto di avvicinamento. E’ stato subito posto agli arresti domiciliari dai militari dell’Arma di Agrigento.

Poche ore dopo l’arresto, è anche arrivato il provvedimento di aggravamento – siglato dal giudice per le indagini preliminari – della precedente misura. Provvedimento che prescrive appunto gli arresti domiciliari. Pare che fra i due giovanissimi agrigentini sia finita da un po’ di tempo. Ma alla rottura della relazione il ragazzo non avrebbe mai saputo rassegnarsi e avrebbe continuato, e anche con insistenza, a cercare e a perseguitare la ex. Tant’è che, ad un certo punto, attivando l’iter del codice rosso, è stato anche firmato a suo carico il divieto di avvicinamento. Divieto che ha – stando all’accusa – violato ed è dunque scattato l’arresto.