"Viola reiteratamente il divieto di avvicinamento alla casa familiare", 33enne ai domiciliari

Reiterate violazioni dell’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. E’ per questo motivo che i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Licata hanno – in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, disposto dalla seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, - arrestato G. V., celibe, trentatreenne di Licata. L’uomo, sempre in esecuzione della nuova ordinanza dell’autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il trentatreenne, stando a quanto era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento il 2 novembre del 2020, avrebbe dovuto stare a distanza dai familiari, ritenute persone offese, e meno che mai avrebbe potuto far ritorno nella casa familiare. Cosa che invece, stando all’accusa, il giovane non avrebbe fatto. E i carabinieri hanno accertato, e contestato, più episodi di violazione dell’ordinanza del 2020 del giudice per le indagini preliminari. Ecco perché è dunque arrivato un provvedimento di aggravamento della precedente misura cautelare ed è stato, adesso, posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.