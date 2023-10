"Ha violato il Daspo urbano": condannato a 6 mesi di reclusione

Il questore, in seguito a una rissa, aveva emesso nei suoi confronti un Daspo urbano che gli impediva di entrare all'interno di due locali dello Stazzone e di sostare nelle immediate vicinanze per due anni. A seguito di un controllo, però, è stato sorpreso dalle forze dell'ordine e, a conclusione del processo, è stato condannato. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

Il giudice, in particolare, ha inflitto a Marco Gambino, 36 anni, di Sciacca, 6 mesi di reclusione e il pagamento di una multa di 8 mila euro. La difesa, al contrario, aveva sostenuto che l'imputato si trovasse in un altro locale.