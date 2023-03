"Ha ripetutamente violato l'affidamento in prova", infermiere arrestato e portato in carcere

Viola, e anche ripetutamente, la misura dell'affidamento in prova ai Servizi sociali. E' per questi motivi che è stata sospesa la misura e in esecuzione di un'ordinanza, emessa dall'ufficio di Sorveglianza del tribunale di Agrigento, i carabinieri hanno arrestato l'infermiere cinquantasettenne di Campobello di Licata.

I militari dell'Arma, dopo le formalità di rito, hanno trasferito il cinquantasettenne alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.