La fortuna torna a baciare la provincia: centrato un “cinque” al Superenalotto

A Grotte è stato centrato un “cinque” al Superenalotto che vale 11 mila euro. La fortuna torna così a baciare la provincia di Agrigento grazie ad una giocata vincente convalidata nella tabaccheria di via Francesco Crispi. Il jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio ben 231,8 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.