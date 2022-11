Superenalotto, la fortuna bacia ancora la provincia: ecco dove è stato centrato il “5” che vale oltre 57 mila euro

E’ stata Agrigento la città baciata dalla fortuna con l’ultima estrazione del Superenalotto. Centrato un “5” che vale ben 57.813 euro. La giocata è stata effettuata nella tabaccheria Cipolla in via Callicratide. Sconosciuta, ovviamente, l’identità del fortunato giocatore ma sale la “febbre da jackpot” con tantissime persone che sognano di aggiudicarsi il montepremi del “6” che è arrivato alla cifra record di 301 milioni di euro: una cifra davvero inimmaginabile da gestire, con così tanti zeri da far venire il mal di testa.

Tutti con schedina in mano, dunque, per la prossima estrazione in programma domani, sabato 5 novembre. concorso di sabato 5 novembre.

La combinazione vincente dell’ultimo concorso è stata 10, 15, 37, 40, 43, 59, Jolly 5, Super star 67: assegnate ben 601.781 vincite. L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, risale al 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con 6 punti realizzate dalla nascita del SuperEnalotto fino ad oggi.