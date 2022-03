La fortuna bacia la provincia: centrato un “cinque” al Superenalotto che vale 42 mila euro

Il fortunato vincitore del "Cinque" al Superenalotto ha giocato in un tabacchino in piazza Umberto I a Sant'Angelo Muxaro: una schedina che vale 42.218,66 euro e che ha portato una ventata di ottimismo nel piccolo centro dell'entroterra agrigentino.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 165,4 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni di euro a Caltanissetta.

E proprio per inseguire il sogno di una "vincita milionaria che cambia la vita", sono sempre di più le persone che vanno in ricevitoria per tentare la fortuna giocando articolati sistemi o semplici schedine da pochi euro.