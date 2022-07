Lotterie

La fortuna torna a baciare la provincia, vinti quasi 10 mila euro al Lotto: ecco dove

Una settimana particolarmente favorevole non solo in territorio agrigentino. In tutta l’isola, infatti, sono stati distribuiti quasi 30 mila euro a chi ha scelto di affidarsi al gioco più antico con l’estrazione dei numeri