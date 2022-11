Giocata fortunata al “10eLotto”: centrati 9 numeri che valgono un premio da 20 mila euro: ecco dove

Si festeggia a Realmonte per una vincita da 20 mila euro al “10eLotto”, un gioco che sta diventando sempre più popolare affiancandosi al Lotto tradizionale e al “Superenalotto” che promette di regalare il sogno di diventare milionari.

La giocata vincente a Realmonte è stata fatta centrando un “nove”. In quest’ultimo concorso, oltre a Realmonte, si è registrata un’altra vincita in Sicilia, in particolare ad Adrano in provincia di Catania, con un “6 doppio In tutta Italia, invece, sono stati distribuiti premi per 36 milioni di euro, per un totale di oltre 3 miliardi dall’inizio dell’anno.