"Rigenerazione urbana di Villaseta": si passa alla fase esecutiva del progetto

Passa alla fase progettuale il programma di rigenerazione urbana del quartiere di Villaseta ad Agrigento. Ad annunciarlo è l'assessore comunale all'Urbanistica del Comune di Agrigento, Gerlando Principato.

Si sono infatti concluse, con esito favorevole, le procedure di espletamento della gara e le verifiche dei requisiti delle società, per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione, definitiva ed esecutiva, degli interventi.

"L’amministrazione comunale di Agrigento – commenta il sindaco Franco Micciché – ha ottenuto un finanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel quartiere di Villaseta e Santa Croce".

"Il pacchetto degli interventi avviati – commenta l’assessore Gerlando Principato – sono stati pensati e disegnati dentro una cornice unitaria con il preciso obiettivo di rimodellare l’intero assetto urbanistico del quartiere, rinnovando gli elementi delle aree pubbliche e con esse la capacità di attrarre e incentivare il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio abitativo. Un’operazione che rappresenta una vera sfida di strategia sociale, per consegnare alla popolazione residente una rinnovata qualità dell’abitare, attraverso una prima e completa riqualificazione degli spazi pubblici che, ci auguriamo, traineranno la rigenerazione fisica, sociale ed economica delle abitazioni".

Fra gli interventi previsti la riqualificazione, con realizzazione di servizi per la mobilità ecosostenibile, del parcheggio "Cugno Vela"; la riqualificazione e le opere di arredo urbano dell'area compresa tra via Parco del mediterraneo e via caduti di Marzabotto.

Nella lista la riqualificazione e le opere di arredo urbano del verde attrezzato di via Caduti di Marzabotto la riqualificazione della via caduti di Marzabotto nei tratti nord-est e nord-ovest e la riqualificazione delle aree attorno al campo d'atletica leggera.