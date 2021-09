Incontra l'ex con la nuova compagna e fa foto: scoppia la lite fra le due donne

Incontra il marito, con il quale è in corso la separazione, con la nuova compagna e inizia a fare delle fotografie. La donna se ne accorge e, in mezzo alla strada a Villaseta, scoppia la lite: prima verbale, poi fisica. La seconda voleva conto e ragione su quelle foto, la prima è andata su tutte le furie visto che il marito, non ancora ex, si accompagnava con lei. L’alterco verbale, fatto a gran voce, s’è trasformato in una sorta di “scontro” fisico, con spintoni, sberle e calci. A riportare la calma fra le due, verosimilmente, è stato l’uomo.

La scena non è però passata inosservata a quanti vivono in quella determinata area di Villaseta. Le due donne si sono “solennemente” promesse querele e denunce e così dovrebbe essere già accaduto. Cioè le due donne dovrebbero essersi già recate dalle forze dell’ordine per denunciarsi a vicenda.

Non è escluso – ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo – che anche in questo caso possano venire adottati dei provvedimenti di allontanamento a carico di entrambe. E questo per fare in modo che le due donne stiano lontane l’una dall’altra e si eviti il ripetersi di liti o “scontri”. Accade anche questo e non soltanto nella città di Agrigento dove, per un motivo o per un altro, si registrano alterchi e liti fra donne per vecchi rancori, per diatribe mai risolte o anche perché ci sono in mezzo nuove relazioni sentimentali.