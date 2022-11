Villaseta, sarà realizzato un centro aggregativo in piazza Concordia

Un centro aggregativo per giovani nei locali comunali di piazza Concordia. Il dipartimento della Famiglia e delle politiche giovanili della Regione ha stanziato 400 mila euro per la realizzazione della struttura che sorgerà nei locali comunali che prima erano occupati dalla polizia locale.

Nella parte sottostante, invece, verrà allestita una biblioteca digitale in cui verranno conservati e resi disponibili documenti digitali, gestiti e catalogati elettronicamente.

"Il centro aggregativo - si legge in una nota diffusa dall'assessore comunale Gerlando Principato - sarà luogo di incontro, di attività educative, formative, ricreative, didattiche e di socializzazione offrendo servizi informativi e percorsi formativi e ricreativi volti a sostenerne il percorso di crescita. Previste nel rispetto dell’ambiente, numerose soluzioni derivanti dalla green technology, quali il ricorso a fonti di energia rinnovabili ed a sistemi attivi e passivi di contenimento dei consumi energetici".

"Siamo in linea con i tempi che ci eravamo prefissati - commenta lo stesso Principato - per avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori entro il 2022. Villaseta ed i ragazzi del quartiere avranno finalmente un centro aggregativo comunale, dopo la scuola e la parrocchia, nel quale avranno la possibilità di svolgere attività formative, educative e didattiche".