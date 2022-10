Spedizione punitiva con pestaggio per riprendersi casa Iacp? Assolti coniugi

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: il giudice monocratico Fulvia Veneziano scagiona due coniugi accusati di avere messo in atto una rappresaglia violenta per riprendersi una casa dell'Iacp che gli era stata assegnata.

Giovanni Vassallo, 56 anni e Concetta Giannone, 52 anni, erano accusati di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone" e, la sola donna, di lesioni personali. I fatti al centro del processo risalgono al 29 agosto del 2018.

I due imputati, che hanno nominato come difensore l'avvocato Salvatore Cusumano, vengono avvisati da alcuni vicini che la loro casa, nella frazione di Villaseta, è stata occupata abusivamente da un'altra famiglia. A quel punto, secondo la ricostruzione dell'episodio, avrebbero cercato di riprendersela invitando i nuovi "inquilini" ad andare via. Al loro rifiuto, però, la situazione sarebbe degenerata con minacce di morte ("ti fazzu sparari in testa, ti ammazzo a pugni") e con un'aggressione fisica che - secondo l'ipotesi iniziale - era stata commessa dalla sola donna ai danni della figlia allora sedicenne della coppia che aveva occupato la casa.

I fatti, tuttavia, come descritti nella querela della donna che aveva occupato la casa (costituita parte civile insieme ai figli l'assistenza degli avvocati Alba Raguccia e Graziella Vella), non sono stati ritenuti credibili dal giudice che, nelle motivazioni contestuali della sentenza, ha ritenuto la donna non attendibile.

Il pubblico ministero Alfonsa Fiore, al contrario, aveva chiesto la sua condanna a 8 mesi di reclusione; 4 mesi per il marito.