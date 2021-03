Accusato di palpeggiamenti alla figlia, slitta deposizione dei nonni della piccola

Slitta l'audizione dei nonni della presunta, giovanissima, vittima che avrebbero raccolto le testimonianze e recepito i disagi della nipote dopo gli abusi subiti. Passo falso del processo a carico di un quarantacinquenne di Villaseta al quale, nel gennaio del 2019, è stato notificato il provvedimento del gip che gli intimava di restare distante dalla figlia che - secondo l'accusa - avrebbe toccato nelle parti intime.

Gli ex suoceri dell'imputato, difeso dagli avvocati Santo Lucia e Miriam Lo Greco, non sono venuti a testimoniare davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara. Il quarantacinquenne, in particolare, secondo l’ipotesi accusatoria che adesso sarà sottoposta al vaglio del dibattimento, avrebbe toccato nelle parti intime la figlia di appena quattro anni.

L’indagine è partita dalle denunce della madre della bambina, ex moglie dell’imputato, che ha appreso dalla piccola e dalla propria madre (la nonna della vittima) di alcuni degli episodi contestati. La vicenda si sarebbe consumata a Villaseta, frazione dove abita l'uomo. Il quarantacinquenne e la moglie da tempo erano separati e la piccola veniva accudita a giorni alterni da entrambi i genitori. In una circostanza in cui la bambina si trovava col padre, avrebbe subito una violenza sessuale. In particolare, approfittando della circostanza che avrebbe dovuto farle il bagno, l’avrebbe toccata nelle parti intime e, pare, si sarebbe anche denudato. Il racconto dell’abuso sarebbe stato fatto dalla stessa bambina e dal fratellino, presente quel giorno, alla madre e ad altri familiari della donna.

Accuse che l'imputato ha sempre respinto. Il 19 maggio si torna in aula per sentire gli ex suoceri.