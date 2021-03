Vede le forze dell'ordine e si sbarazza della droga? Sequestrata "erba" davanti al Palacongressi

Se n’è accorto un addetto alla vigilanza. Quell’involucro, gettato per terra all’esterno del Palacongressi del Villaggio Mosè, è stato subito ritenuto sospetto. E così, in effetti, è stato perché i poliziotti della sezione Volanti della Questura – giunti nel rione commerciale dopo aver acquisito una segnalazione al 112 Nue – hanno trovato e posto sotto sequestro una bustina contenente 3 grammi di marijuana.

Il sequestro è stato fatto a carico di ignoti, ma l’attività investigativa per provare ad identificare chi si è disfatto di quella droga – ieri – risultava essere ancora in corso. Anzi, era proprio all’inizio. Appare probabile, se non addirittura scontato, che qualcuno – magari recatosi all’hub vaccinale del Palacongressi per accompagnare un familiare che doveva essere sottoposto a vaccino anti-Covid – alla vista della polizia municipale o di una pattuglia delle forze dell’ordine, ha pensato di sbarazzarsi immediatamente di quello che aveva in tasca e scottava. Difficile credere al fatto che quella bustina di marijuana possa essere caduta in maniera accidentale dalle tasche di qualche avventore del Palacongressi. Spetterà comunque agli accertamenti dei poliziotti della sezione Volanti provare a fare, laddove possibile, chiarezza. Di certo però c’è un fatto: se qualcuno ha voluto sbarazzarsi momentaneamente di quella bustina, sperando poi di tornare sui propri passi per recuperarla, s’è sbagliato di grosso perché appunto quell’involucro sospetto non è affatto passato inosservato ad un addetto alla vigilanza del Palacongressi.