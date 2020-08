"Albergo trasformato in centro per migranti al Villaggio Mosè", Federalberghi: "E' una bufala"

L'allarme si era diffuso sui social nei giorni scorsi. Era bastato l'avvio di alcune operazioni di manutenzione in un grande hotel abbandonato del Villaggio Mosè per far circolare la voce tra i residenti dell'arrivo di un nuovo centro di accoglienza per migranti nel popoloso quartiere agrigentino. Questo con tanto di annuncio di proteste per impedire "l'invasione".

A smentire ogni timore però è arrivata la Federalberghi di Agrigento e il suo presidente Francesco Picarella. "Smentiamo le voci circolanti secondo cui uno storico albergo del Villaggio Mose - dice -, al momento chiuso, venga destinato a centro di accoglienza. La proprietà della struttura, socia di Federalberghi informa che i lavori che si stanno attualmente svolgendo sono di ordinaria manutenzione in attesa di investimenti importanti volte alla riapertura della struttura per l'accoglienza di turisti".

La risposta del Comune: "Nessuna conferma, comunque contrari all'ipotesi"

"In ordine alla notizia rimbalzata insistentemente sui social sull'ipotetica realizzazione di un centro Covid 19 per la quarantena di migranti presso una struttura del Villaggio Mosè, un tempo sede di un noto albergo di Agrigento si precisa che il Comune non alcuna evidenza rispetto a tale situazione. Peraltro si è provveduto proprio in ragione della notizia diffusa ieri sulle piattaforme social a contattare la Prefettura che non ha confermato tale ipotesi. Si è anticipato al prefetto che dinanzi a tale ipotesi l'Amministrazione comunale di Agrigento farebbe una ferma e convinta opposizione a tale evenienza trattandosi di un' area residenziale e commerciale ove insistono tra l'altro insediamenti alberghieri . Area assolutamente incompatibile".