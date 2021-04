Controlli dei carabinieri

Addetti alla macelleria senza mascherina anti-Covid: chiuso un supermercato

I carabinieri hanno anche imposto saracinesche abbassate, e per ben 30 giorni, al titolare di un bar che già in passato non aveva rispettato le prescrizioni anti-contagio. Elevate multe, in questo caso, per 2.800 euro