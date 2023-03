Al via i lavori di pavimentazione al Villaggio Mosè: come cambierà il traffico

La prossima settimana, a partire da lunedì 27 marzo, una porzione della strada statale 115, nella zona del Villaggio Mosè, sarà interessata da lavori di pavimentazione, in particolare nel tratto in prossimità della connessione con la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, nota anche come “Strada degli scrittori”.

Per questo l’Anas ha disposto l’istituzione del senso unico alternato dalle 7 alle 18 di lunedì 27 e martedì 28 marzo tra i km 189,100 e il 190.

“Le limitazioni - si legge in una nota dell’Anas - si rendono necessarie per garantire la sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito lungo la statale”.