Al Villaggio Mosè con l'auto sequestrata e senza assicurazione: 50enne nei guai

Si aggirava lungo viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè, con una Citroen che risultava essere stata sequestrata - perché priva di polizza assicurativa - dallo scorso settembre. E' incappato, all'altezza del Palacongressi, in un controllo dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che ci hanno messo davvero poco tempo ad accertare che quell'utilitaria non avrebbe potuto affatto circolare. Al cinquantenne tunisino, da tempo residente in città, la vettura - che era in giro appunto nonostante risultasse essere sotto sequestro e, naturalmente, ancora senza assicurazione - è stata dunque nuovamente sequestrata ai fini della confisca e gli è stata elevata una sanzione da 800 euro.