Ordinanza sui migranti inapplicabile? Lauricella: "Il tema resta, bisogna ripensare l'accoglienza"

"Non so, giuridicamente, se l'ordinanza di Musumeci abbia effettivamente valore da un punto di vista legale, ma è certo che la situazione così non può proseguire e che alcune comunità non possono più reggere il peso di questo sistema di accoglienza".

E' deciso il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella, anche lui - suo malgrado - alla guida di una comunità che si trova a confrontarsi con il fenomeno migratorio pur essendo ben lontana da porti e luoghi di approdo. E questo a causa della presenza sul territorio di un centro, quello ospitato dentro l'ex hotel "Villa Sikania".

"Credo - continua Lauricella - che un provvedimento come quello di Musumeci andasse fatto almeno per alzare la voce con il Governo nazionale che non sembra prestare la dovuta attenzione al problema, perchè i cittadini sono preoccupati ancor di più adesso che esiste il tema della diffusione del Covid-19. Al momento all'interno del centro ci sono 200 migranti e si continuano a registrare continue fughe. E' una situazione intollerabile".

Lauricella torna ad invocare il principio della proporzionalità e della cosiddetta "accoglienza diffusa". "Un tema su cui si era arrivati ad un accordo non molto tempo fa fissando un numero di migranti massimo per abitante - dice - e che invece il Governo nazionale ad un certo punto ha deciso di non tenere più in considerazione, assurdamente".

Una situazione che, afferma il primo cittadino, porta "danni economici alla collettività, dato che oggi basta cercare su internet la parola 'Siculiana' e invece che le sue bellezze vengono fuori argomenti connessi all'immigrazione. Non è più accettabile, è arrivato il momento di dire 'basta' e ben vengano ordinanze come quelle di Musumeci se servono per porre il tema al centro del dibattito".