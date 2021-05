Villa del sole troppo pericolosa a causa dell'abbandono: disposta la chiusura

Il polmone verde era stato riaperto alcuni anni fa dopo una lunghissima fase di abbandono, ma di fatto le "cicatrici" non erano mai state curate

L'area versa in condizioni di abbandono tanto significative che è necessario inibirne l'accesso finché non si provvederà all'eliminazione dei rischi.

Per questo il Comune di Agrigento, attraverso il sindaco Franco Micciché, ha disposto con ordinanza il divieto di accesso alla Villa del Sole, in via Europa.

"A seguito di sopralluoghi - dice il provvedimento - si è constato che le molteplici radici superficiali degli alberi di ficus e pino hanno progressivamente reso la pavimentazione sempre più sconnessa con potenizali danni agli utenti che frequentano la villa nonché al personale dipendente addeto alla gestione e manutenzione della villa".

Per questo è scattato appunto il divieto di accesso fintanto che non saranno effettuati gli interventi di manutenzione necessari. Quando, se, e con quali risorse e uomini tutto questo sarà realizzato, è da capire.