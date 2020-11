Villa Bonfiglio si colora di viola, il monumento dei Caduti si accende per la giornata mondiale della prematurità

Il monumento ai caduti di Villa Bonfiglio questa sera si è illuminato di viola per celebrare la giornata mondiale della prematurità. E' questo fatto sapere da palazzo dei Giganti. Un vero e proprio colpo d'occhio per gli agrigentini.

Ad organizzare l’iniziativa sono stati i volontari dell’Utin, il reparto di neonatalità dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. I volontari, dunque, hanno incontrato il sindaco per coinvolgere il Comune nella giornata nata per festeggiare “I piccoli guerrieri” nati prematuri e che lottano per la loro sopravvivenza con l’aiuto, appunto, del personale sanitario dell’Utin.