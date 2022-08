Più vigneti rasi al suolo, l'associazione antiracket e antiusura: "E' 'omicidio bianco', non abbiate paura e denunciate"

"'Omicidio bianco', ho definito così la scena che si è presentata ai miei occhi. Un "omicidio bianco" che non uccide fisicamente un uomo, un agricoltore, ma lo uccide nella dignitià e nel disastro economico familiare". Eugenio Di Francesco, presidente dell'associazione regionale antiracket e antiusura "Rete per la Legalità Siciliaaps - SOS Impresa”, nei giorni scorsi, è stato a Canicattì dove continuano a susseguirsi i danneggiamenti di vigneti.

"Mi sono recato dove uomini senza dignità ed onore hanno abbattuto due grossi vigneti di imprenditori agricoli umili e volenterosi che continuano a credere e scommettere in questa terra che, molte volte, si manifesta disonesta e malvagia. Li ho voluti ascoltare personalmente per garantire e assicurare la nostra solidarietà e vicinanza come associazione antiracket - rete per la legalità Sicilia Sos impresa - ha spiegato - . Molte sono le domande, ma nulle le risposte. Solo una certezza: la distruzione di anni di sacrifici per vedere crescere una pianta che inizia a portare frutto, quei frutti che diventano economiia sana per il territorio".

Di Francesco ha lanciato, e anche in maniera accorata, un appello a tutti gli imprenditori agricoli: "Non abbiate paura di parlare, di denunciare. Questa è 'mafia bianca' che tende a minare l'economia del singolo per accrescere quella dei 'porci grossi'. Noi ci siamo, lo Stato c'è! Gli strumenti per poter riprendere in mano la propria attività ci sono e sono anche forti. Noi siamo a vostra completa disposizione - ha concluso il presidente dell'associazione antiracket rivolgendosi agli imprenditori agricoli - per tutelare la vostra vita e il vostro futuro. Abbiamo questo muro di omertà! Costruiamo ponti di dialogo e confronto per vincere questa battaglia".