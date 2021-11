L'emergenza epidemiologica da Covid-19 e la carenza di vigili urbani, indetta selezione per reclutare 30 agenti

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato anche part-time di massimo 30 agenti di polizia locale (categoria C - posizione economica C1) per esigenze temporanee. A firmare la determina è stato il comandante della polizia municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni.

Che, ad Agrigento, il comando della polizia locale sia ridotto all'osso è risaputo e da tempo. Adesso però si cerca, in qualche modo, di farvi fronte. "L'amministrazione intende fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso il rafforzamento del corpo di polizia locale - ha scritto il comandante Di Giovanni - e di supporto al sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale".

La graduatoria, una volta formata, darà corso ad eventuali assunzioni a tempo determinato "solo in presenza delle condizioni di natura finanziaria e amministrative necessarie".