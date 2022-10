Vendevano per strada senza alcuna autorizzazione: raffica di richieste di pagamento

Vendevano ortaggi, rotoloni di carta e altro materiale direttamente dai loro furgoni senza che però fossero in possesso delle autorizzazioni previste dalla norma in termini di occupazione del suolo pubblico.

Sono poco meno di una decina gli ambulanti che furono oggetto di sanzioni tra gennaio e luglio del 2021 ad Agrigento, in varie zone della città: dal Villaggio Mosè alla rotonda del Caos, passando da piazza Ugo La Malfa e via Mazzini e via Esseneto.

Tutti sottoposti al controllo della Guardia di Finanza, alla richiesta di esibire le certificazioni necessarie, non sono stati in grado di fornire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Per tutti loro sono scattate sanzioni da 300 euro, anche se nessuno di loro si è avvalso della possibilità di pagare in forma "scontata" e sono quindi scattate ora le richieste di pagamento coattive da parte del Comune.