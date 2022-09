Lampedusa, i vigili del fuoco cambiano orario di lavoro: “Per noi è una giornata storica”

Dopo lunghe battaglie, che hanno visto il sindacato Uilpa Vigili del fuoco di Agrigento battersi per fare inserire la possibilità sul nuovo contratto, per i residenti di Lampedusa, di effettuare il nuovo orario di lavoro di 24 ore di servizio e 72 di riposo, adesso arriva la conferma.

"Oggi è una giornata storica per i vigili del fuoco di Lampedusa - ha detto Antonio Di Malta, segretario provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento - perché viene coronato l'obiettivo per i residenti di un nuovo e migliore orario di lavoro". Il vecchio contratto, infatti, non consentiva ai residenti il nuovo orario in vigore da oggi perché non previsto dal vecchio contratto.

“Tutto ciò - prosegue Di Malta - è stato possibile grazie alla richiesta del personale locale sostenuta dalla segreteria nazionale e regionale Uilpa Vvf e dall’eurodeputato Pietro Bartolo“.