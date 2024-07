Un minuto di silenzio per gli eroi di Matera, i vigili del fuoco dell'Agrigentino si stringono al dolore delle famiglie dei colleghi

Anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Villaseta hanno voluto stringersi al dolore delle famiglie di Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, i due colleghi che hanno perso la vita nell’incendio di Nova Siri in provincia di Matera. Un minuto di silenzio a mezzogiorno in punto per tutti i vigili del fuoco della provincia di Agrigento, per ricordare due eroi che hanno pagato un prezzo altissimo durante il compimento del loro dovere.

Avevano entrambi 45 anni e figli piccoli. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio in contrada Cozzuolo a Nova Siri dove un rogo stava divampando tra la vegetazione. I due vigili "volevano salvare una famiglia la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme", aveva raccontato il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele. Entrambi erano di Matera.

In questo periodo tutti i vigili del fuoco italiani, ma soprattutto quelli del Sud, sono quotidianamente impegnati in un incessante lavoro di contrasto al fenomeno degli incendi di sterpaglie, spontanei o provocati dai piromani. Un’emergenza che, purtroppo, si ripete puntualmente ogni anno con l’arrivo della stagione estiva. E sempre più spesso sono costretti ad effettuare interventi estremi e pericolosi.

”Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa", aveva detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, ex presidente della Regione siciliana. “Alle famiglie delle due vittime e a tutto il Corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”.

Cordoglio anche dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi che ha ricordato "il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i vigili del fuoco in ogni scenario di emergenza per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità".

"Ho appreso con profonda tristezza - ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - la notizia del decesso durante un intervento di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, in provincia di Matera, del vigile del fuoco coordinatore Nicola Lasalata e del vigile del fuoco Esperto Giuseppe Martino. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a tutto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la mia solidale vicinanza. E ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.