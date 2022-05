Vigilanza armata alla Valle dei Templi, prorogato servizio in attesa dell'esito dell'appalto  

Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi ha impegnato, complessivamente, 330 mila, riducendolo dal precedente preventivo di 420 mila euro, per garantire il servizio di vigilanza armata da svolgersi nelle zone archeologiche e monumentali di pertinenza e competenza dell’ente Parco. Verrà aggiudicata infatti una nuova gara d’appalto. Intanto, per circa 60 giorni o comunque fino all’esaurimento della somma di 80 mila euro, è stato prorogato il servizio alla Rt Europolice – Sicilia police di Catania che continuerà, appunto, ad occuparsi del servizio di vigilanza armata per tutelare tutti beni della Valle dei Templi.