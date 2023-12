Vietato l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici: sindaco firma l'ordinanza, ecco fino a quando

Vietato l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici dalle ore 8 di domani alle ore 6 del 7 gennaio. A firmare l'ordinanza, per "scongiurare pericoli per la cittadinanza e per gli animali domestici" è stato il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo.

"In caso di inosservanza dell'ordinanza - è stato previsto - sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 50 a 500 euro e, qualora il fatto costituisca illecito penale, sarà informata l’autorità giudiziaria" - è stato stabilito - . Gli agenti della polizia locale e delle forze di polizia vigileranno sull'osservanza del provvedimento.