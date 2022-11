"Sala giochi abusiva nascosta dentro un bar": multe per 400mila euro

La saletta era stata ricavata con un pannello di cartongesso, e la porta era stata camuffata dietro uno specchio. Tutto per nascondere, è adesso la contestazione mossa, otto apparecchiature elettroniche prive di autorizzazione e di codici identificativi, fabbricate originariamente per il gioco senza vincita in denaro, ma in realtà adattate per i giochi da casinò a rulli virtuali.

Per questo sono scattati sequestri e multe salatissime in un bar di Licata, oggetto dei controlli svolti dalla Direzione centrale giochi di Adm, effettuata in collaborazione con il Servizio centrale operativo della polizia di Stato di Roma, i funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Palermo e di Agrigento, unitamente al personale della Questura agrigentina.

Nella stanza, adibita al gioco illegale, è stato anche trovato un cliente intento a giocare. Oltre al sequestro delle apparecchiature e dei 1350 euro trovati all'interno degli apparecchi sono state elevate multe ben per 400mila euro.